Latitante trovato in un albergo a Ciampino

Gli investigatori della Polizia di Stato del Commissariato Marino sono intervenuti in via Alessandro Guidoni, presso una struttura ricettiva di Ciampino, per la segnalazione della presenza di un uomo, colombiano di 50 anni, colpito da un mandato di cattura internazionale.

Gli agenti, una volta rintracciato l’uomo, lo hanno identificato e, a seguito di ulteriori accertamenti presso i propri uffici, hanno accertato che lo stesso era gravato da un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità colombiane nel novembre del 2022, dovendo espiare una pena di 4 anni e 6 mesi per reati in materia di armi e possesso di documenti falsi.

Grazie poi alla collaborazione dell’ufficio Sirene, i poliziotti hanno notificato il provvedimento al 50enne, che è stato poi associato alla casa circondariale di Regina Coeli.