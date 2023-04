In Rai per promuovere il suo ultimo libro, le rubano il dispositivo medico vitale

Bloccata da una malattia rara, viaggia con i libri, grazie ai quali è diventata famosa. Lei è Sara Ciafardoni, meglio nota sui social come LaSaraBooks, 17enne della provincia di Foggia, protagonista suo malgrado di una storia di cronaca qui a Roma. Ospite in Rai per presentare il suo ultimo libro, si è vista svaligiare l'auto, parcheggiata nell'area di Saxa Rubra.

Rabbia e disperazione perché tra quanto portatole via c'era anche un importante dispositivo medico, ovvero lo strumento che permette di ricaricare lo ‘stimolatore’ che oggi le garantisce di poter stare almeno due ore seduta: "Può sembrare poco, ma per me è una grande conquista. Mi hanno tolto lo strumento che mi garantisce quella minima autonomia che, con fatica, mi sono creata negli anni, con cure e delicati interventi", spiega la scrittrice a Maria Grazia Frisaldi di FoggiaToday che l'ha intervistata.

Sara, infatti, combatte con una rara malattia, complicazione della spina bifida, che la costringe a letto da quando aveva otto anni. Scoperto l'accaduto, la gioia per la partecipazione alla trasmissione 'A sua immagine', con Lorena Bianchetti (in onda la prossima settimana), ha lasciato spazio al panico totale. "Hanno portato via tutto quello che era presente nell’auto: uno zaino contenente farmaci per circa 300 euro, una coperta, le valigie con i nostri vestiti, il pc di mia sorella (con tutti i dati inerenti il suo lavoro e le sue ricerche) e il mio dispositivo medico", continua.

"I carabinieri intervenuti mi sono stati accanto fino a quando non mi hanno visto più serena. Sono stati degli angeli", ha commentato Sara riuscita anche questa volta a trovare il lato positivo: "Al termine di quella giornata davvero difficile, nonostante la paura e la rabbia, ho voluto brindare alle cose belle comunque vissute: all’esperienza in Rai, alla grande umanità mostrata da chi si è mobilitato ed è intervenuto in mio aiuto, ai rapporti che ho stretto quel giorno".

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. La Rai, intanto, ha consegnato ai carabinieri i filmati delle telecamere esterne, nella speranza che possano rivelare dettagli utili alle ricerche.