Aggredisce e picchia la sorella, scatta il Codice Rosso: arrestato un 43enne

Attivato un altro Codice Rosso dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti di una donna. Questa volta la vittima è una 45enne picchiata dal fratello, 43 anni, che è stato arrestato.

L’intervento dei militari della stazione di Lariano è scattato dopo che la donna ha chiesto aiuto. Una volta sul posto sono subito balzati agli occhi i segni di percosse, e la 45enne è stata affidata al 118 per il trasferimento in ospedale e le cure mediche.

I carabinieri hanno quindi arrestato l’uomo e attivato il Codice Rosso, così come previsto in casi come questi. Il 43enne è stato invece trasferito nelle camere di sicurezza della Compagnia di Velletri in attesa del processo per direttissima, mente proseguono le indagini per chiarire le dinamiche in cui si sono sviluppati i maltrattamenti.