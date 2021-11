Lanuvio, salvato un pellicano. Gli esperti: "Forse tenuto in condizioni di cattività"

Risale a un paio di giorni fa il ritrovamento, che ha lasciato piuttosto sbigottiti gli esperti del Parco dei Castelli Romani, di un pellicano che, probabilmente non nel pieno delle forze, si è posato nel centro di Lanuvio.

Una volta prelevato e messo in sicurezza, la Polizia Locale lo ha consegnato ai Guardiaparco che, a loro volta, lo hanno condotto presso il CRFS Lipu Roma.

"L'animale (presumibilmente un giovane di Pellicano bianco) sembra essere comunque in buone condizioni e presenta un anello non convenzionale sulla zampa, segno che si potrebbe trattare di un esemplare non libero e forse detenuto in condizioni di cattività. Speriamo di saperne di più nei prossimi giorni", spigano dal Parco dei Castelli Romani.

"In Italia, questi uccelli acquatici non nidificano e sono considerati "accidentali"; possono essere eccezionalmente avvistati in migrazione, principalmente nell'Italia del sud".