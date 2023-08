Si ribalta il trattore, 81enne muore schiacciato

Stava lavorando sul suo terreno che curava quotidianamente da anni. A bordo del suo trattore stava svolgendo dei lavoretti quando, per cause ancora da accertare, si è ribaltato. Nel ribaltamento è finito schiacciato. Un incidente che non gli ha lasciato scampo. E' morto così un 81enne residente a Lanuvio.

La tragedia in via Gramsci, proprio a Lanuvio. Ad accorgersi del trattore ribaltato un passante che, vedendo il cancello aperto, ha allertato le forze dell'ordine e i soccorsi che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Ad occuparsi delle indagini la polizia locale di Lanuvio, guidata dal comandante Sergio Ierace. A loro il compito di verificare cosa è successo sul terreno, cosa ha provocato il ribaltamento. Indagini coordinate dalla procura di Velletri che ha posto sotto sequestro l'area.