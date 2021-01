Tragedia a Lanuvio: trovate morte cinque persone in una struttura per anziani

Dramma in una struttura per anziani di Lanuvio. Cinque persone sono morte e altre sette risultano intossicate e in gravi condizioni. L'allarme è scattato quando nella struttura di via Monte Giovo Nuovo ha fatto ingresso un operatore che ha trovato privi di sensi 12 persone, tra operatori e anziani. Giunti sul posto i carabinieri della Stazione di Lanuvio e della Compagnia di Velletri hanno trovato cinque persone prive di vita e altre sette in gravi condizioni. Si tratta di cinque ospiti e due operatori: i primi sono stati portati all'ospedale, gli altri due a Roma al Policlinico Tor Vergata.

Chi sono le vittime

Le vittime sono anziani provenienti da vari paesi dai Castelli romani: Ariccia, Genzano e la stessa Lanuvio. Le generalità non sono state ancora rese note, ma si apprende che gli ospiti avevano indicativamente tra i 77 e i 100 anni.

Il monossido di carbonio tra le possibili cause

Sul posto i vigili del fuoco con le apparecchiature in dotazione lavorano per rilevare le sostanze nocive presenti nel reparto. Al momento si sta lavorando per ricostruire l'accaduto. Secondo quanto filtra tra le ipotesi vi sarebbe quella di esalazioni killer di monossido di carbonio fuoriuscito dall'impianto di areazione.

Il viavai dei parenti

Poche le informazioni che filtrano, anche per i parenti. "Mamma dov'è, voglio solo sapere se c'è ancora", è il refrain che acccompagna il viavai di parenti, figli, nipoti, davanti alla casa di riposo. "Mamma prima era in un'altra casa di riposo, è qui da tre anni" - Cosa è successo? A che ora? La titolare Sabrina lo sa? Chiamavo lei, volevo sapere come sta. Vogliamo solo sapere le nostre madri sono vive o morte". Sono le richieste strazianti di uomini e donne corsi davanti alla casa di riposo, appena appresa la notizia della morte di alcuni ospiti.

C'erano ospiti positivi, ma "non era Covid center"

Alcuni organi di stampa, diffusa la notizia, avevano parlato di un Covid center. In realtà la struttura di Lanuvio non è neanche a carattere sanitario, ma di mera accoglienza. Lo spiega una nota dell'assessorato alla Sanità della regione Lazio: "La struttura di Lanuvio, Villa Diamanti non è un Covid Center né una struttura di carattere sanitario, ma si tratta di una casa di riposo per anziani su cui erano in corso le indagini epidemiologiche da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 6 per un caso di positività riscontrato il 13 gennaio su un operatore socio-assistenziale della struttura. Operatori e ospiti erano stati tutti sottoposti a tampone il giorno seguente (14 gennaio) e ieri sera si è avuto riscontro di 3 operatori risultati positivi e 9 ospiti positivi".

Proprio la positività degli stessi ha reso complicate le operazioni di soccorso.

Oggi sarebbe dovuta avvenire la presa in carico da parte della AslRm6: "Stamani, secondo quanto appreso dal direttore sanitario della Asl Roma 6, era prevista la presa in carico della Asl per i trasferimenti nei reparti Covid. Due operatori socio-assistenziali sono stati trasferiti, appena giunti sul posto i soccorsi, al Policlinico di Tor Vergata e cinque ospiti anziani al nuovo ospedale dei Castelli tutti con sintomi riconducibili a intossicazione da monossido di carbonio. Sono in corso i sopralluoghi da parte del competente Dipartimento di prevenzione della Asl Roma 6 e vi è un costante aggiornamento attraverso il direttore generale della Asl Roma 6, dott. Narciso Mostarda e il direttore sanitario della Asl Roma 6, dott. Roberto Corsi".

Articolo aggiornato alle ore 13.00