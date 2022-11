Lando Buzzanca ricoverato al Gemelli, il medico: "Ridotto all'ombra di se stesso"

Sale la preoccupazione sulle condizioni di salute di Lando Buzzanca dopo un allarme lanciato dal suo medico curante sui social. L’attore 87enne è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma lo scorso 8 novembre, trasferito da una rsa in cui era arrivato il 27 dicembre del 2021, e secondo il medico oggi sarebbe “l’ombra di se stesso”.

A parlare della situazione di Buzzanca è Fulvio Tomaselli, medico di fiducia di Buzzanca: “Vorrei farvi vedere le immagini di Lando Buzzanca, ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli. Non mi ferma la privacy, ma il rispetto per una icona italiana famosa nel mondo. Le ‘amorevoli cure’ dichiarate, nel ricovero in rsa dal 27 dicembre, hanno travolto un uomo, che un anno fa camminava e parlava, nella tragica ombra di se stesso, rannicchiato in un letto, scheletrico, sfinito, drammaticamente lucido”. Tomaselli ha chiarito che “questo stato l'ho denunciato il 5 agosto, come suo medico di fiducia. Ora sta peggio”.

L’attore è arrivato al Gemelli dopo quella che è stata certificata come una caduta dalla carrozzina. Da qui la decisione di trasferirlo al Gemelli per controlli, dove è stato trattenuto in osservazione. A oggi, prosegue Tomaselli, sono le sue condizioni fisiche a preoccupare maggiormente: “Non soffre di demenza senile ma solo afasia e pessimo stato fisico - ha sottolineato - Non ha un tutore, ma solo un amministratore di sostegno che è per legge ruolo diverso. È ricoverato in una struttura egregia dove lo stanno curando per il suo stato fisico”. E ha poi smentito che vi sino problematiche a livello psicologico, appunto: “La mente di Lando Buzzanca è integra, contrariamente al suo corpo”.