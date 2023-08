Ostia, la polizia blocca pusher sedicenne. Dai balconi lancio di vasi per impedire l'arresto

Momenti di tensione a Ostia, durante un arresto, quando un ragazzo di 16 anni è stato beccato con oltre un chilogrammo di droga. Per impedire l'intervento della polizia di Stato, con gli agenti pronti a portare il caserma il minorenne, dai palazzi qualcuno ha pensato bene di lanciare vasi e tegole contro le forze dell'ordine.

Il giovane stava camminando tra le vie adiacenti il porto turistico e teneva tra le mani una busta di plastica che sprigionava un forte odore di marijuana. Non c'è voluto molto per capire che al suo interno fosse stato nascosto un notevole quantitativo di sostanza stupefacente, almeno un chilogrammo, oltre a 850 euro, presumibilmente ricavato dell'attività di spaccio.

Il ragazzo, che nascondeva anche pezzi di cocaina e hashish con il logo della Marvel, prima di essere bloccato, ha ingaggiato una colluttazione con gli agenti, provocando ad alcuni di essi traumi guaribili in cinque giorni e danneggiando l'autovettura di servizio. Durante i momenti concitati, poi, qualcuno dai palazzi popolari nel cuore del feudo del clan Spada ha tentato il tutto per tutto per impedirne il fermo.

Il minorenne è stato poi arrestato perché gravemente indiziato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato; al termine degli atti di rito è stato affidato, in attesa di convalida della misura pre cautelare adottata dalla polizia giudiziaria, al centro di prima accoglienza a disposizione della magistratura specializzata.