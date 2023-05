Ultras "amatoriali" lanciano petardi e feriscono tre calciatori: indaga la polizia

Gli ultras violenti si sono fatti riconoscere anche nel calcio amatoriale a Roma. Un fitto lancio di petardi ha colpito e ferito tre calciatori. È quanto successo nella serata di ieri, 8 maggio, dopo la finale della Clausura London Cup del campionato Eifa Calcio Elite amatoriale tra Asd SeatSport Iannaccone e Associati e Roma Soccer club.

La finale del torneo del circuito amatoriale di calcio in Italia con la Var è stata vinta dalla Asd SeatSport Iannaccone e Associati per 4 a 1. Al termine della partita si è però sfociati nella cronaca. Secondo quanto appreso da fonti della polizia di Stato, infatti, tre giocatori della Roma Soccer club al termine del match e dopo essere usciti dagli spogliatoi sarebbero stati insultati da alcuni pseudo tifosi che avrebbe anche lanciato dei petardi ferendoli. I tre sono stati medicati e portati in ospedale, a Tor Vergata e a Velletri, in codice giallo. La polizia indaga.