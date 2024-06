Festa notturna a tutto volume all'ex hotel Cinecittà. Occupanti lanciano mobili e bottiglie contro i residenti

Musica a tutto volume. Una festa notturna. La discoteca clandestina all'ultimo piano dell'ex Hotel Cinecittà, da tempo oramai in balia di decine di occupanti, perlopiù cittadini centro e sud americani. Latinos che hanno preso dimora nell'area nell'ex struttura ricettiva fra la disperazione degli abitanti delle palazzine del Tuscolano adiacenti all'area di vie Eudo Giulioli. Risse, spaccio di droga, stanze piene di smartphone e prodotti hi-tech rubati perlopiù nelle metropolitane di Roma. Ma anche - quasi tutte le notti - festini notturni ad alto volume. Uno strazio per gli abitanti che dopo l'ultima notte insonne, alla richiesta di smetterla, si sono visti lanciare dalle finestre all'ultimo piano bottiglie di vetro, sedie e addirittura letti sulle loro macchine parcheggiate in strada. Una notte movimentata, nel corso della quale sono intervenute prima la polizia e poi i carabinieri.

A raccontare la situazione vissuta oramai da tempo un residente che oramai esasperato spiega al nostro giornale: "La situazione sta ancor di più peggiorando oltre che diventare sempre più pericolosa. La scorsa notte (fra l'1 e il 2 giugno ndr) intorno all'1:00 in seguito all'ennesimo festino a base di droga e alcol, dall'ultimo piano dell'hotel, adibito a discoteca clandestina, sono stati gettati verso i nostri palazzi bottiglie di vetro, sedie, plastica e addirittura materassi e le relative reti. In particolare, queste ultime sono state gettate nella parte di strada in cui ci sono i posti auto dei nostri condomini".

Un vero e proprio grido d'allarme: "Se fosse passato qualcuno sarebbe morto - tuona ancora l'abitante di via Giulioli - è da un anno che tutti noi abitanti del quartiere stiamo denunciando la situazione. Ma nulla. Le istituzioni, municipio VII compreso, non danno segni di vita. Siamo letteralmente disperati. Perché qui non si riesce a farli sgomberare? Qualche giorno fa le ex Officine Romanazzi sono state sgomberate e qui perché no? A me sembra che si stia aspettando solo il morto".