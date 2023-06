Lancia in strada bottiglie di vetro dalla finestra della sua stanza

Ha iniziato a lanciare, alle quattro del mattino, una serie di bottiglie di vetro in strada. Il tutto urlando e attirando l'attenzione dei residenti di via Volturno che hanno chiamato il numero unico per le emergenze. Sul posto, intorno alle 4:00 del mattino, i carabinieri del Nucleo Scalo Termini che ha individuato l'appartamento.

Si trattava di una struttura ricettiva, al cui interno c'era ospite un 21enne tedesco in evidente stato di ebbrezza alcoolica, sorpreso appunto mentre lanciava una bottiglia di vetro che si infrangeva sull'asfalto della strada sottostante. Per il 21enne è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di getto pericoloso di cose.