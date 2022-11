Lancia bottiglia contro il bus in marcia e danneggia finestrino

Ha lanciato una bottiglia di vetro contro un autobus in marcia in via Rubellia, a Settecamini, dannggianto il finestrino del mezzo per poi scappare. È quanto successo nella serata dell'undici novembre nella periferia est di Roma. Sul posto i carabinieri allertati dal conducente del bus. Secondo quanto emerso, il responsabile - un ragazzo - era in compagnia di alcuni amici quando ha lanciato la bottiglia contro la vetture infrangendo il vetro posteriore.