I pusher spengono la luce, la denuncia dei residenti: "Lampioni incappucciati per spacciare meglio"

Luci spente per spacciare meglio, senza problemi, all'oscurità. Sarebbero stati gli spacciatori del Quarticciolo, secondo quanto denunciato dai residenti, a incappucciare e oscurare i lampioni di via Ostuni e via Manfredonia, le principali strade dello spaccio delle piazze che imitano gli stili, per così dire, dei pusher di Tor Bella Monaca e San Basilio.

Le foto, tra le chat di quartiere, circolano. Nessuno, con i giornali, vuole metterci la faccia. Niente nomi e cognomi perché la paura è tanta. D'altronde anche le inchieste raccontano di come i pusher del Quarticciolo siano disposti a tutto pur di mantenere uno status quo.

Lo racconta l'ultimo caso di cronaca ricostruito dai carabinieri della compagnia Casilina e dalla procura di Roma che hanno portato all'arresto di J.C., un ragazzo di 26 anni, accusato di aver tentato di uccidere un giovane tunisino di 19 anni. Quest'ultimo, secondo quanto ricostruito, era un "soldato" di una piazza di spaccio dei lotti, ma si era ribellato.

Tensioni che, come spesso accade in queste occasioni, vengono generate dagli arresti. In sei mesi, stando ai dati dei carabinieri, sono stati arrestati centododici spacciatori. Una media di un pusher in manette ogni due giorni. Degli oltre 100 arresti la maggior parte sono stranieri (76), poi ci sono gli italiani (26) e infine i minorenni.

E poi c'è il tema del rischio, della paura di farsi beccare. Di non finire nella rete di controlli e quindi in manette. Un paura così grande che è costata la vita a Marco Di Veglia morto a 27 anni dopo aver ingerito ovuli di droga per evitare l'arresto dopo un controllo sempre in via Ostuni. Quelle dosi si sono rotte nel suo stomaco e ne hanno causato la morte. Ecco perché il buio di quei lampioni incappucciati. L'oscurità, secondo i residenti, è un'ottima condizione per agire indisturbati ed evitare il peggio.