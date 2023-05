Lamberto Giannini è il nuovo prefetto di Roma. Dopo 63 giorni, un vero record negativo per la Capitale, è stato nominato il nuovo responsabile di Palazzo Valentini, dopo Bruno Frattasi, da marzo alla guida dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. Giannini, capo della polizia, è stato scelto oggi dal Consiglio dei ministri, mentre al suo posto arriva Vittorio Pisani.

Giannini è rimasto oltre due anni al vertice della polizia di Stato. Romano, 59 anni, il neo prefetto di Roma, avrà poteri speciali ed esecutivi per il Giubileo 2025. ha guidato a lungo la Digos della Capitale e anche l'Antiterrorismo nazionale. Laureato a La Sapienza, è il 1989 quando entra in Polizia. In servizio alle questure di Torino e di Roma, secondo quanto si legge dalla sua biografia sul sito della polizia di Stato.

Chi è Lamberto Giannini

Per oltre 30 anni ha operato come investigatore nel mondo dell'antiterrorismo e ha combattuto il crimine, arrivando anche a guidare la direzione centrale della polizia di prevenzione dall'ottobre 2016 al dicembre 2020. Dal gennaio dell'anno successivo ha ricoperto l'incarico di capo della segreteria del dipartimento della pubblica sicurezza e due mesi più tardi è diventato capo della polizia, succedendo a Franco Gabrielli, anche lui prefetto di Roma in passato.

Tanti i successi investigativi che hanno visto protagonista il neo prefetto di Roma, le indagini sugli omicidi delle Nuove Brigate Rosse di Massimo D'Antona e Marco Biagi, insieme con quello dell'agente della Polfer Emanuele Petri, al contrasto alla lotta armata legata agli eredi delle Br, individuati dalla polizia. Da direttore dell'antiterrorismo nazionale, il neo prefetto di Roma ha neutralizzato molti foreign fighters di ritorno in Italia dopo aver combattuto nello scenario siriano. Al suo posto a capo della polizia Vittorio Pisani.

"Nomina contribuirà a rafforzare l'azione dello Stato"

"Complimenti e auguri di buon lavoro al prefetto Lamberto Giannini per la nomina a prefetto di Roma e al prefetto Vittorio Pisani per quella a Capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza. .- commento del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi - Sono convinto che, grazie alla loro professionalità ed esperienza, sapranno svolgere al meglio i nuovi prestigiosi incarichi a servizio delle Istituzioni e dei nostri cittadini".

"Sono certo, conoscendo le straordinarie qualità di entrambi, che la loro nomina contribuirà a rafforzare l'azione dello Stato sul versante della tutela dei diritti e della legalità. Sarò al loro fianco nel lavoro impegnativo a cui sono chiamati in questo delicato frangente, e rivolgerò particolare attenzione alle sfide che attendono la Capitale dove io stesso, dopo la mia esperienza di Capo di gabinetto del Viminale, ho svolto le funzioni di prefetto prima di assumere l'attuale l'incarico", ha detto.

Il benvenuto dal Campidoglio

''A nome mio e di tutta la città un caloroso benvenuto a Lamberto Giannini, nuovo prefetto di Roma. Ci incontreremo presto per iniziare un dialogo costante. Legalità, sicurezza e il bene della nostra comunità sono i nostri obiettivi condivisi. I miei migliori auguri di buon lavoro'', ha scritto in un tweet il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

"Con la nomina di Lamberto Giannini a Prefetto di Roma, il governo ha scelto una figura di altissimo profilo, un servitore dello Stato il cui eccellente curriculum è garanzia di professionalità per i cittadini e le Istituzioni. Per lui parlano i grandi traguardi raggiunti nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. Desidero rivolgere al Prefetto Giannini i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che potremo instaurare una proficua collaborazione nella gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico nella Capitale", ha commentato una nota Luisa Regimenti, assessore al personale, alla sicurezza urbana, alla polizia locale ed Enti locali della Regione Lazio.