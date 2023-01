I lama scappano dal circo e fuggono in strada, il video diventa virale

Sono riusciti a scappare da un circo che da qualche giorno si trova a Roma, in via di Torrevecchia, a poca distanza da via di Boccea. Protagonisti della fuga in strada una coppia di lama, uno bianco e uno marrone scuro.

Lì, nonostante i tentativi di inseguimento, i due quadrupedi hanno accelerato in direzione di via di Boccea. Gioia durata poco. Poco dopo gli animali sono stati catturati dai proprietari. La scena è stata ripresa da una ragazza e inviata alla pagina 'Welcome to Favelas'. Immediatamente è diventata virale.

Un elefante sul raccordo anulare

Non è la prima volta che si registrano fughe in strada di animali dal circo. Ben più ingombrante fu l'elefante che si presentò davanti agli occhi degli automobilisti che nel novembre del 2013 transitavano all'uscita 11 del Grande Raccordo Anulare. L'elefantessa, di nome Mia, scappata dal circo Amedeo Orfei venne poi recuperata in via Ugo Ojetti, a Talenti.

Un elefante al mercato rionale

Due episodi ravvicinati quelli del novembre di quasi nove anni, il 7 infatti un altro elefante indiano - di circa 3 tonnellate - venne avvistato al mercato rionale di Ponte di Nona-Villaggio Falcone, nella periferia est della Capitale. Scappato anche in quel caso da un circo venne recuperato da un lavoratore e riportato a casa.