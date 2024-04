In manette topo d'appartamento sorpreso a forzare una porta all'Esquilino

Ancora controlli serrati dei carabinieri nell'area della stazione Termini, all'Esquilino. I militari della compagnia del Gruppo di Roma e del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria hanno effettuato arresti e sanzioni nell'ambito delle attività di contrasto all'illegalità e al degrado in tutta l'area.

Ladro preso all'Esquilino

Una persona è stata arrestata in via Turati. L'uomo, un tunisino di 19 anni con precedenti, è stato sorpreso mentre cercava di forzare la porta d'ingresso di un appartamento al quarto piano di una palazzina. Il fermo è stato effettuato dalla compagnia Città Giardino.

Furti e borseggi a Termini

Inoltre, il nucleo di Scalo Termini ha provveduto a denunciare in libertà un 51enne cittadini peruviano per aver portato via tre capi d'abbigliamento, dal valore complessivo di 90 euro circa, da un negozio all'interno della stazione ferroviaria. Mentre un 28enne romeno è stato fermato dopo essersi disfatto di un portafogli appena rubato ad un italiano, che aveva già denunciato il furto del quale non si era accorto. L'uomo era anche in possesso di crack in quantità limitata all'uso personale.

Sette sanzioni per il daspo urbano

Sono stati inoltre sanzionati amministrativamente 7 cittadini, tra cui 3 italiani, per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Roma Termini, con contestuale notifica di ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area e sanzione amministrativa di 100 euro, mentre altre 2 persone sono ritenute responsabili dell’inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Roma.

In generale, i pattugliamenti hanno riguardato via Cernaia, piazza Indipendenza, via Bachelet, via Varese, via del Castro Pretorio, viale Pretoriano, piazzale Sisto V, piazza di Porta S. Lorenzo, via di San Bibbiana, via Giolitti, piazza dei Cinquecento, viale Einaudi e zone limitrofe. Novanta le persone identificate, 48 i veicoli controllati.