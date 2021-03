Ladro nel comprensorio scavalca recinzione e tenta furto in un'abitazione

Il 35enne è stato fermato dalla polizia in via di Quarto Peperino, a Roma nord

Via di Quarto Peperino (Foto google)

"Furto in abitazione", questa la chiamata arrivata nel cuore della notte al 112 da un comprensorio residenziale a Roma Nord. Richiesto l'intervento della polizia nella zona di Saxa Rubra - Grottarossa sono quindi intervenute le volanti della polizia che hanno cominciato da subito le ricerche del ladro.

Ricerche in via di Quarto Peperino che hanno dato i risultati poco dopo quando gli agenti hanno scovato il ladro nel cortile di un'abitazione dove era entrato scavalcando la recinizione. Obiettivo del ladro una costosa bici che si trovava nel giardino preso di mira.

Colto in flagranza di reato l'uomo è stato poi identificato in un 35enne di origini brasiliane ed arrestato per furto.