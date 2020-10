Casilina: fermato dopo furto in un negozio, era rientrato in Italia dopo essere stato espulso dal Paese

Arrestato per furto aggravato è risultato essere rientrato in Italia dopo essere stato espulso dal Paese. A finire in manette un ladro di 44 anni, bloccato dalla polizia dopo un furto in un esercizio commerciale della via Casilina.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 11:00 di martedì dalla zona di Villa De Sanctis. Intervenuti sul posto gli agenti delle Volanti hanno quindi bloccato il ladro accompagnandolo in commssiariato. Identificato in un cittadino peruviano nato nel 1976 lo stesso è risultato essere rientrato in Italia dopo essere stato espulso dal Paese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Arrestato per furto aggravato è stato associato nella camere di sicurezza della Questura a disposizione dell'Autorità Giudiziaria