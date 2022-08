Ladro al centro commerciale: tronchesi per rubare gli occhiali e profumi nascosti negli slip

Tronchesi nascoste ha aspettato il momento propizio ed ha tagliato la catenella di sicurezza di un paio di occhiali in esposizione in un negozio del centro commerciale. Poi si è allontanato senza pagare. Notato dal servizio di vigilanza è stato poi fermato dalla polizia che gli ha trovato due profumi, appena rubati, che l'uomo aveva nascosti negli slip. Inoltre, in una borsa, delle banconote false. E' accaduto al centro commerciale Porta di Roma dove la polizia ha poi arrestato un 43enne.

L'uomo, fermato dal servizio di vigilanza di Porta di Roma, che l'aveva visto allontanarsi con fare sospetto, è stato controllato dagli agenti del III distretto Fidene Serpentara di polizia. Identificato in un cittadino romeno di 43 anni, negli indumenti intimi aveva nascosto due profumi, risultati poi di provenienza furtiva.

In una borsa, infine, sono state trovate e sequestrate 25 banconote da 50 euro risultate poi false. Arrestato, l'uomo è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria