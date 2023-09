Sorpreso a rubare nel negozio viene inseguito da addetto alla sicurezza, poi gli lancia contro un monopattino

Inseguito dall'addetto alla sicurezza che lo ha sorpreso a rubare gli ha lanciato un monopattino, colpendolo e facendo cadere in terra. La rapina in via Gioberti, nella zona di Termini, all'Esquilino. Sono stati poi i carabinieri della stazione Piazza Danta ad arrestare un cittadino romeno di 35 anni.

L'uomo, all’interno di un negozio di abbigliamento, si è impossessato di diversi capi di abbigliamento dal valore complessivo di 320 euro, privandoli delle relative placche antitaccheggio. Scoperto dal personale addetto alla sicurezza il 35enne lo ha aggredito con vari spintoni, riuscendo così a divincolarsi e a guadagnare la fuga. Inseguito dall'addetto alla sicurezza, l’indagato lo ha ostacolato colpendolo con un monopattino parcheggiato in strada, facendolo cadere sull’asfalto.

Nel frattempo, tre militari dell'Arma in abiti civili, in transito, hanno notata la scena e sono intervenuti raggiungendo e bloccando il 35enne ed hanno recuperato l’intera refurtiva. L'arresto è stato convalidato dal tribunale di Roma.