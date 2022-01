Il ladro tatuato incubo di Centocelle e Casal Bruciato

Ha rapinato supermercati, farmacie, negozi per la casa ed un ufficio postale, il tutto avvenuto nei trascorsi mesi di giugno e luglio, tra i quartieri di Centocelle e Casal Bruciato. Sei colpi messi a segno, tutti con le stesse modalità: prima faceva un sopralluogo e poi, con un taglierino, prendeva quanto riusciva dalle casse. Ad incastrarlo, però, le immagini delle telecamere degli esercizi visitati e i numerosi tatuaggi sul corpo.

Così, dopo una indagine, la squadra mobile della polizia di stato e la procura di Roma, hanno arrestato un romano di 30 anni. Ascoltate dagli investigatori, le vittime delle rapine hanno indicato sempre la presenza di un uomo, armato di taglierino e magro.

In particolare chi ha indagato si è concentrato su due eventi, commessi alla fine di luglio, in via delle Palme: infatti, a pochi minuti di distanza, era stata segnalata una tentata rapina presso un ufficio postale, ed una rapina consumata presso la vicina farmacia. Dal monitoraggio e dallo studio delle riprese di videosorveglianza gli investigatori sono riusciti ad individuare un uomo che, poco prima delle rapine, aveva effettuato un sopralluogo presso la farmacia a volto scoperto.

Nella circostanza sono stati osservati i tratti salienti del rapinatore, corrispondente ad un ragazzo di giovane età con numerosi tatuaggi sul corpo. A quel punto gli uomini della squadra mobile, presumendo che si potesse trattare di un rapinatore seriale ricollegabile anche ad altri colpi commessi in passato, sempre in una delimitata area della città, si sono concentrati su persone già note alle forze dell'ordine con precedenti per reati contro il patrimonio, residenti in zona e segnalati, nelle banche dati, con tatuaggi.

Così è stata approfondita la posizione di un 30enne romano, con tatuaggi evidenti sugli arti superiori ed inferiori, e che rispecchiava a pieno l'identikit del ladro seriale. A quel punto, dopo averne fatto specifica richiesta alla procura, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione domiciliare e qui, come spiega la questura, sono "stati rinvenuti gravi indizi nei suoi confronti", tra i quali parte dell'abbigliamento utilizzato durante le rapine ed un taglierino giallo, usato per minacciare i dipendenti degli esercizi commerciali colpiti.

Inoltre una delle vittime, ascoltata dai poliziotti, ha confermato che l'autore dei reati aveva delle scritte tatuate sulle falangi della mano sinistra, compatibili alle lettere che l'indagato ha tatuate su quella stessa mano. Al 30enne è stata notificata una misura cautelare in carcere.