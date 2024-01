Ladro rompe vetrina e ruba sigarette alla tabaccheria dell'autostazione Tibus

Un forte rumore di vetri infranti. Un ladro rumoroso che ha allarmato gli abitanti della zona. Da qui diverse chiamate al 112 che hanno poi permesso ai carabinieri di fermare il predone all'opera nella zona della stazione Tiburtina, al Nomentano.

Sono stati i militari della stazione Piazza Bologna assieme a quelli della compagnia Roma Parioli a intervenire la notte fra domenica e lunedì in largo Guido Mazzoni, all'interno dell'autostazione Tibus. Una volta sul posto gli uomini dell'Arma hanno trovato la vetrina di una tabaccheria danneggiata. All'interno del negozio hanno poi sorpreso un giovane che stava tentando di asportare alcune scatole di tabacchi.

Identificato in un 18enne tunisino, senza dimora, è stato arrestato e portato in caserma a disposizione della magistratura in attesa del rito direttissimo.