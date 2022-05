Ladro al supermercato si scaglia contro gli agenti e li manda in ospedale

Ha rubato prodotti alimentari in un supermercato in Centro Storico. Notato dagli addetti alla sicurezza si è dato alla fuga ma ha trovato poco dopo dei poliziotti. Particolarmente agitato si è scagliato contro gli agenti costringendoli poi alle cure dell'ospedale. Il furto in un supermercato di via Nazionale, dove la polizia ha poi arrestato un 29enne.

Senza passare per le casse il ladro ha tentato la fuga ma è stato fermato dai poliziotti della sezione sicurezza della vicina questura di Roma.

Poi l'aggressione a danno degli agenti, che sono riusciti a bloccarlo con non poche difficoltà. Identificato in un cittadino del Gambia di 29 anni è stato arrestato per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per furto. Medicati in ospedale due agenti, dimessi con tre giorni di prognosi.