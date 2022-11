Il ladro al supermercato che minaccia il cassiere e si scaglia contro gli agenti

Un ladro violento che dopo aver rubato all'interno del supermercato ha prima minacciato il cassiere e poi si è scagliato contro gli agenti. Succede nella zona di San Lorenzo, dove la polizia ha poi arrestato un 30enne.

Il furto all'interno del supermercato Elita che si trova sulla via Tiburtina. Entrato nell'esercizio commerciale il ladro è stato sorpreso a rubare merce dagli scaffati. Una volta superate le bariere ha minacciato un cassiere che lo aveva notato, che nel frattempo aveva avvisato le forze dell'ordine.

Uscito in strada il ladro ha provato a scappare ma ha trovato gli agenti dei commissariati San Lorenzo e Porta Pia ad aspettarlo. Particolarmente agitato il malvivente si è poi scagliato contro i poliziotti, riusciti a fermarlo non senza difficoltà.

Identificato in un 30enne del Mali, è stato arrestato per tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale con uno degli agenti aggredito refertato in ospedale con 5 giorni di prognosi.