Il ladro col berretto da baseball che prova a scassinare uno studio medico

Un uomo con un berretto da baseball intento a forzare la porta di uno studio medico. Questa la segnalazione arrivata nel cuore della notte da Centocelle. A richiedere l'intervento alla polizia alcuni residenti, risvegliati dal rumore provocato dal ladro nel tentativo di aprire la serranda del locale che aveva deciso di ripulire. Sorpreso dagli agenti in flagranza di reato è stato poi arrestato.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 2:00 della notte del 27 luglio da via Antonio Sebastiani. Sul posto si sono quindi recati gli agenti delle volanti e del distretto Prenestino di polizia che hanno trovato il predone mentre armeggiava con una levachiodi (gergalmente piede di porco) davanti la serranda dello studio medico, in parte già aperta e con la porta del locale già divelta.

Alla vista degli agenti il ladro si è dato alla fuga ma è stato bloccato quasi subito. Poco collaborativo ha opposto resistenza ai poliziotti che sono poi riusciti a bloccarlo non senza difficoltà. Con guanti di lattice alle mani ed uno zaino contenente un coltello multiuso ed un cacciavite è stato quindi fermato.

Identificato in un cittadino libico di 22 anni è stato arrestato per tentato furto aggravato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissimo.