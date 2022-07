Sul lungotevere i ladri rubano anche gli specchietti retrovisori

Sorpreso dalla polizia ad armeggiare con un cacciavite vicino un'auto in sosta ha affermato che fosse la sua vettura, e che stesse provando ad aprirla dopo averla chiusa con le chiavi all'interno. Una bugia con le gambe corte, con gli agenti che hanno poi capito le sue reali intenzioni: rubare. Un furto dalle auto in sosta sul lungotevere Raffaello Sanzio, nella zona di Trastevere, come spesso raccontato sulle pagine delle cronache cittadine, ma che questa volta ha visto il predone interessato non a valige ed oggetti contenuti nell'abitacolo, bensì allo specchietto retrovisore esterno della macchina, in particolare alla mascherina esterna.

Accompagnato negli uffici del commissariato Trastevere di polizia l'uomo è stato identificato in un romano di 40 anni, con precedenti specifici per furti dalle auto in sosta. Con gli agenti che hanno poi accertato che la vettura sulla quale stava armeggiando era di un ignaro automobilista.

Arrestato per furto aggravato è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il rito direttissimo.