Il ladro seriale che ruba nelle scuole e nei parchi giochi

Sembrava imprendibile e invece ha finito le proprie scorribande criminali con le manette ai polsi. Finisce l'incubo per i gestori di parchi giochi e luna park di Ostia, finiti nelle ultime settimane nel mirino di un ladro seriale. Sono stati gli agenti del X distretto Lido di polizia, impegnati nel controllo della zona, a arrestare l'ignoto malfattore che negli ultimi tempi aveva preso di mira, danneggiandoli e scassinandoli, i parchi giochi e i distributori automatici situati all’interno di scuole e di strutture comunali, negli uffici della sede centrale del Municipio ed nel centro anziani di via del Sommergibile.

Ad interrompere l’attività distruttiva del ladro una pattuglia del commissariato lidense che la sera del 21 marzo è intervenuta in via Pietro Rosa per una segnalazione di furto all’interno del parco giochi. L’uomo, un 37enne romano, accortosi dell’arrivo degli agenti ha dapprima cercato di nascondersi tra i giochi dei bambini e successivamente, appena individuato dai poliziotti, ha provato, aggredendoli, a fuggire, ma è stato subito bloccato con le monetine, da poco trafugate, che cadevano dalle sue tasche.

Per il ladro, convalidato l’arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale è stata disposta la custodia cautelare in carcere.