Il ladro seriale specializzato nell'aprire le Fiat Panda

Un paio di forbici. Questo l'attrezzo da lavoro utilizzato da un ladro seriale specializzato nell'aprire le Fiat Panda, per poi svaligiarle di quanto contenuto all'interno. Un malvivente recidivo, che già in passato era stato fermato dopo essere stato sorpreso a depredare le utilitarie italiane. Ultimo lavoro giovedì sera, quando il 30enne ha danneggiato ed aperto sei vetture parcheggiate in viale delle Province, dal lato della via Tiburtina, nella zona di San Lorenzo. A fermarlo con la refurtiva la polizia.

Sono stati gli agenti del commissariato Porta Pia, intorno alle 22:30 del 3 novembre a trovare il ladro - un 49enne del Bangladesh senza dimora e già conosciuto alle forze dell'ordine - scovato dopo aver aperto e danneggiato con le forbici sei Fiat Panda. Indosso ancora il bottino: soldi spicci, tre paia di occhiali da sole e soprattutto un portafoglio con documenti e carte di credito dimenticato nella propria vettura da una ragazza.

Fermato in flagranza di reato i poliziotti - dopo aver rintracciato e riconsegnato la refurtiva ai proprietari delle auto danneggiate - lo hanno arrestato per furto aggravato. Giudicato con rito direttissimo nelle aule del tribunale di piazzale Clodio è stato sottoposto all'obbligo di firma.