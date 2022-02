Il ladro seriale che rubava ai clienti seduti ai tavolini: accertati altri 7 furti

Già denunciato lo scorso mese di novembre è stato riconosciuto colpevole di almeno 7 furti e per questo è stato arrestato. Si aggrava la situazione del 41enne capoverdiano che la scorsa estate era divenuto lo spauracchio dei clienti dei tavoli all'aperto di bar e ristoranti di Borgo Pio, Prati, San Pietro e Quartiere delle Vittorie. Incastrato dalle immagini video dalla polizia, a seguito di approfondite e tempestive indagini coordinate dalla procura della repubblica di Roma, gli investigatori hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del cittadino capoverdiano, gravemente indiziato di 7 furti aggravati, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare sono stati gli agenti del commissariato Prati, a notificargli le due ordinanze di applicazione di misura cautelare personale agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. In particolare, a seguito di attività info investigativa da parte degli agenti, posta in essere a partire dal mese di settembre 2021, era emersa la presenza di un ladro che, a bordo di uno scooter, si aggirava per le strade dei quartieri Prati, Delle Vittorie, Borgo e San Pietro e rubava borse ed oggetti di valore agli avventori di bar, locali e ristoranti.

Grazie ad alcuni servizi di appostamento e monitoraggio messi in atto dagli agenti sono stati acquisti i primi riscontri, tra i quali l’individuazione dello scooter. In tale ambito, durante un servizio effettuato alla fine di ottobre, gli investigatori hanno notato un ciclomotore condotto da un uomo che, per alcune descrizioni fisiche e il colore, poteva essere stato utilizzato dall’autore dei reati. Rilevata la targa, gli investigatori, hanno provato a seguirlo, non riuscendoci però a causa del traffico.

Dopo aver controllato lo scooter nelle banche dati della polizia, è emerso che era provento di furto. Gli agenti, allora, hanno proseguito con i servizi dedicati di appostamento, riuscendo così ad intercettare la persona qualche giorno dopo, mentre saliva sul ciclomotore e, a bloccarlo, dopo una breve fuga, malgrado lo stesso opponesse resistenza.

Controllato lo scooter, i poliziotti del commissariato hanno rinvenuto all’interno del bauletto oggetti riconducibili all’attività delittuosa fra le quali alcune borse griffate. Nel vano portaoggetti, invece, hanno sequestrato un certificato di vaccinazione covid 19 intestato ad una delle vittime, la matrice di un biglietto aereo ed altri oggetti.

Gli agenti, per corroborare tutta l’ipotesi investigativa, hanno convocato le vittime, sottoponendole ad individuazione fotografica, durante la quale hanno riconosciuto il soggetto individuato come autore dei furti subiti e denunciati.