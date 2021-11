Il ladro seriale che ruba borse ai tavolini: sono 20 i furti messi a segno

Venti furti in pochi mesi. Vittime di un ladro seriale che agiva nelle zone di Borgo e Prati i clienti seduti ai tavoli di ristoranti e bar all'aperto nei due quartieri adiacenti alla zona di San Pietro. Colpi che venivano messi a segno soprattutto nelle ore serali da un uomo a bordo di uno scooter, divenuto l'incubo di ristoratori e baristi della zona.

In particolare, durante la stagione estiva e subito dopo questa, approfittando della distrazione delle persone intente a cenare sedute ai tavoli esterni, un uomo a bordo di uno scooter, poi risultato rubato, si avvicinava e, con mossa fulminea, portava via le borse lasciate appoggiate su una sedia o appese alla spalliera della stessa. Da qui le indagini che hanno poi permesso agli investigatori di individuare il mezzo a due ruote usato dall'uomo per compiere le sue scorribande criminali.

Dopo vari appostamenti nelle zone del quartiere con ristoranti più frequentati nel fine settimana, gli investigatori del commissariato Prati hanno intercettato il ladro e gli hanno intimato l’alt: l’uomo, un capoverdiano di 40 anni, è però riuscito a fuggire svicolando con lo scooter in mezzo al traffico.

Il giorno dopo i poliziotti in borghese hanno trovato il motociclo parcheggiato e si sono nascosti fino a quando non è arrivato il 40enne che è stato bloccato mentre montava in sella: essendo sprovvisto di documenti e non sapendo fornire spiegazioni circa il possesso del mezzo rubato, l’uomo è stato accompagnato negli uffici di polizia e, dopo gli atti di rito, è stato denunciato in stato di libertà.

Gli agenti hanno sequestrato alcune borse e materiale riconducibile a vittime dei vari furti e stanno effettuando ulteriori accertamenti per verificare la responsabilità del denunciato in merito ad altri furti perpetrati nelle zone di Prati, Borgo e limitrofe: ad oggi se ne sono individuati almeno una decina per i quali è stata compiutamente notiziata la competente Autorità Giudiziaria.