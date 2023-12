Un frullino per svaligiare le macchinette della scuola, ladro in manette

Ladro a scuola nella periferia est della Capitale. Sono stati gli agenti delle volanti ad arrestare un cittadino italiano di 28 anni gravemente indiziato di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti sono stati inviati dalla sala operativa presso una scuola materna elementare in zona Villa Verde, perché era stato segnalato un uomo intento a rubare. Arrivati immediatamente, gli agenti hanno visto l’uomo all’interno del cortile della scuola e, una volta vistosi scoperto, ha tentato la fuga, durante la quale ha lanciato un cacciavite e uno zaino, ma poco dopo è stato bloccato. I poliziotti quindi hanno provveduto al controllo dei locali scolastici dove hanno constatato la presenza di un frullino e le macchinette delle vivande seriamente danneggiate. Alla fine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato.

Ladri ai tavoli del ristorante

L'arresto è arrivato nell'ambito delle attività della polizia ai reati di tipo predatorio. In tale contesto gli agenti del commissariato Tuscolano hanno arrestato 3 persone, due uomini di 20 e 37 anni e una donna di 23 anni, tutti di nazionalità cubana poiché gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso. I poliziotti, durante un servizio dedicato, transitando in via Scribonio Curione, al Don Bosco, hanno notato due uomini e una donna allontanarsi dai tavoli di un ristorante con fare sospetto.

La donna, in particolare, è stata notata rovistare freneticamente all’interno di una borsetta. I poliziotti quindi hanno deciso di fermarli e i tre, una volta accortisi della presenza della volante, hanno tentato di disfarsi della borsetta gettandola in terra. Recuperata la borsa che conteneva 250 euro, documenti ed effetti personali, gli agenti hanno portato le tre persone che sono state bloccate presso gli uffici di polizia, dove hanno provveduto a contattare la donna che era stata derubata riconsegnandole i suoi oggetti. Dagli accertamenti effettuati è risultato che il 37enne aveva in atto anche un ordine di custodia cautelare in carcere.

Furti al centro commerciale

Sempre gli agenti del commissariato Tuscolano hanno arrestato un cittadino italiano di 50 anni, poiché gravemente indiziato del reato di furto. I poliziotti, transitando in viale Palmiro Togliatti, hanno notato all’interno di un parcheggio di un centro commerciale, un uomo scappare inseguito da un’altra persona.

Immediatamente bloccato, l’uomo stava scappando poiché aveva rubato all’interno di un negozio di abbigliamento merce per un totale di 550 euro. Alla fine degli accertamenti il soggetto è stato arrestato, mentre la refurtiva è stata riconsegnata al direttore del negozio che lo stava inseguendo.

Gli arresti sono stati tutti convalidati.