Ladro scoperto in casa dal proprietario, tenta la fuga e si rompe una gamba

Aveva già riposto la refurtiva all'interno di un borsone e si apprestava ad uscire di casa, portando così a termine il proprio colpo. Suo malgrado però - proprio quando il grosso del lavoro pareva fatto - in casa è rientrato il proprietario. Siamo in via Olivieri, a Ostia. Qui, sabato pomeriggio alle 16, è scoppiata una vera e propria lite. Il padrone di casa infatti ha reagito rincorrendo il malvivente, con il quale è nata una colluttazione.

Nel tentativo di fuggire il ladro ha guadagnato le scale sulle quali però è inciampato, cadendo. Una caduta che gli è costato la frattura del malleolo. Portato al Grassi di Ostia, ne avrà per una ventina di giorni. Per lui, cittadino georgiano già gravato di precedenti specifici, sono scattate la manette da parte dei carabinieri di Ostia. Domenica è attesa l'udienza di convalida.