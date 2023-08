Il ladro scooterista che saccheggia i parrucchieri, altro colpo. Il titolare: "Mi ha rubato tutto in 3 minuti"

La dinamica è stata la stessa di un altro colpo consumato a Villa Gordiani. Il ladro scooterista è diventato ormai un incubo per chi gestisce negozi di parrucchieri. Vittima questa volta è stato Christian Cascella, titolare del salone 'Hair Revolution' in viale della Bella Villa, all'Alessandrino. Il suo esercizio dista appena quattro chilometri dal luogo dell'altro furto di cui già vi abbiamo raccontato.

"Il ladro ha colpito in meno di tre minuti, da quando ha infranto la porta a vetri fino all'uscita. In quei pochi momenti mi ha rubato tanti arnesi del mestiere della marca Ghd", la stessa dei prodotti rubati lo scorso 30 luglio anche dal salone di Villa Gordiani. Il furto nel negozio di Cascella è avvenuto pochi giorni prima tra le 2:18 e le 2:22 del 25 luglio. Il modus operandi, come si vede dalle immagini del sistema di allarme all'interno del salone, è sempre lo stesso.

Si vede il ladro con una maglietta a maniche corte e l'immancabile casco integrale da scooterista che gli copre il volto, mentre abbatte la porta a vetri del negozio. Entra e inizia a rubare quello che può incurante della sirena dall'allarme. Dopo tre minuti scappa. "Mi ha rubato sei piastre per capelli, quattro phon, una spazzola lisciante e cento euro dal fondo cassa", racconta a RomaToday Cascella che ha presentato regolare denuncia alle forze dell'ordine consegnando anche i filmati delle telecamere di sorveglianza.

Il danno è stato ingente: "I prodotti valgono almeno 4500 euro. Poi c'è la stata la porta a vetri che abbiamo dovuto riparare". In meno di una settimana, dunque, sono stati commessi due furti simili, con lo stesso modus operandi e gli stessi prodotti della medesima marca rubati, tutti appetibili sul mercato online. Le indagini sono in corso.