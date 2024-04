Tenta di rubare uno scooter, viene fermato da carabiniere fuori servizio

Un italiano di 54 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato furto dai carabinieri della stazione di Roma Monteverde.

Il fermo, avvenuto nella serata di sabato 27 aprile, è stato reso possibile dal pronto intervento di un carabiniere donna, libera dal servizio, che passeggiava lungo via Bernardino Ramazzini, zona Portuense. Insospettita dal modo di fare dell'uomo, lo ha subito fermato e chiamato i rinforzi.

Il 54enne, infatti, stava cercando di manomettere i cavi di accensione di uno scooter, per poterlo mettere in moto e scappare a bordo del mezzo. La militare, però, è intervenuta e ha contattato i colleghi di Monteverde che, giunti sul posto, lo hanno ammanettato e portato in stazione.