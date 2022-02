Il ladro senza scrupoli che ruba i salvadanai per la raccolta fondi di un bambino in difficoltà

Un ladro seriale senza scrupoli che rubava i salvadanai - bussolotti messi a disposizione dai commercianti di Guidonia e Tivoli per "Donare un sorriso a Bryan", con una raccolta fondi per aiutare la famiglia del bimbo di tre anni che "lotta contro una grave malattia". Furti messi a segno fra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio che hanno suscitato forte sdegno tra gli abitanti dei due comuni della provincia nord est della Capitale trovando un notevole risalto a livello mediatico attraverso le pagine social sia dei quartieri che delle attività commerciali vittime dei furti.

Diversi i furti messi a segno, che hanno trovato lo sdegno dei commercianti dai quali i bussolotti sparirono. "Mi vergogno per te che sei riuscito a rubare un salvadanaio per una raccolta di un bambino - denuncia Marco Ricci, titolare del Bar Ricci sulla centralissima viale Roma a Guidonia -. Io penso che non ci siano parole. Ma due te le vorrei dire in faccia. Che tu possa passare tutta la vita in disgrazia te lo auguro con tutto il cuore".

Ed ancora, "attenzione a tutti i commercianti - scriveva sulla sua pagina facebook la titolare del centro estetico Gaetana Lab di Villanova di Guidonia - gira un individuo di circa 35 anni. Con una scusa mi ha fatto allontanare dalle reception ed ha portato via il salvadanaio destinato a Bryan. Maledetto, ma il visto ce l'ho stampato nella mente".

Cresciuto lo sdegno e l'indignazione, i furti sono stati denunciati alle forze dell'ordine che hanno cominciato le indagini per dare un nome ed un volto al ladro senza scrupoli. All’esito di serrate indagini, lo scorso 23 febbraio, gli investigatori del commissariato di polizia di Tivoli hanno eseguito un decreto di perquisizione locale delegato dalla procura della repubblica tiburtina nei confronti di un pregiudicato di 44 anni di Villanova di Guidonia.

L'indagato è ritenuto responsabile di una serie di furti con destrezza - messi a segno fra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio - consumati presso numerose attività commerciali che avevano aderito a un'iniziativa benefica tesa a una raccolta fondi destinata alle cure di un bimbo di poco più di due anni affetto da una grave malattia oncologica, "Un sorriso per Bryan".

Fingendosi cliente e, in tale veste, ripreso dalle immagini ricavate dalla videosorveglianza all'interno dei negozi, il 44enne era solito approfittare di un momento di distrazione degli esercenti asportando i salvadanai-bussolotti esposti vicino alle casse e, in alcuni casi, anche il contante riposto nel registratore di cassa.

Le attività di perquisizione hanno consentito il sequestro di capi di abbigliamento indossati in occasione dei furti che, unito agli accertamenti biometrici rilevati, hanno inequivocabilmente consentito l'identificazione del pregiudicato.

I gesti predatori, ripetuti in modo seriale presso bar, pizzerie, sale slot ed altri esercizi commerciali di Tivoli e Guidonia che si erano resi disponibili a esporre i salvadanai per la raccolta fondi, hanno suscitato forte sdegno tra la popolazione tiburtina e un notevole risalto a livello mediatico sulle testate online locali e sui social in diffusione.