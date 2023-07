Ladro le ruba la bici elettrica, lei lo insegue per le vie del centro e lo fa arrestare

Ha rubato una bici elettrica da 1900 euro ed è scappato. Sulle sua tracce la proprietaria delle due ruote che non ha demorso e lo ha fatto arrestare. Il ladro, un 37enne gravemente indiziato del reato di furto aggravato, questa mattina si è presentato al tribunale di Roma e il giudice per lui ha disposto per lui la misura cautelare dell'obbligo di presentazione in caserma, in attesa del processo.

La vittima, ieri sera, dopo aver parcheggiato la sua bici elettrica allacciata con una catena a un palo in via di San Giacomo, si è allontanata salvo poi accorgersi che un uomo era riuscito a svincolarla, allontanandosi. La donna lo ha inseguito per le vie del centro storico.

Nel frattempo dei passanti hanno notato la scena e hanno allertato una pattuglia della stazione di piazza Farnese che, ha raggiunto la donna e ha bloccato l’uomo. Sul posto i militari hanno accertato che il 37enne, aveva tagliato la catena con una tronchese e lo hanno arrestato. I militari hanno acquisito la denuncia della donna e le hanno restituito la bici del valore di circa 1.900 euro.