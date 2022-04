Il ladro di orologi di lusso smascherato dai suoi tatuaggi

Aveva il vizio degli orologi di lusso. Una volta in gioielleria, infatti, ci ha messo poco a rubare quelli delle grandi marche durante una rapina. Un colpo che però gli è valso le manette ai polsi. A ricostruire le gesta di un ladro di 19 anni, le indagini della squadra mobile di Roma che lo hanno incastrato grazie ad una serie di tatuaggi.

Il 19enne romano, nello scorso mese di settembre, aveva concordato un appuntamento per visionare un orologio di lusso in vendita sul sito della gioielleria. Una volta fatto ingresso nell'attività commerciale nei pressi di via Veneto, con il volto parzialmente travisato da cappellino e mascherina, armato di una pistola semiautomatica ha minacciato il titolare e rubato 6 orologi di note marche tra cui Rolex, Omega e Bulgari e denaro per bottino di circa 40 mila euro, prima di fuggire a piedi.

Grazie alle indagini svolte analizzando i filmati dei sistemi di sorveglianza ed effettuando una serie di intercettazioni, gli agenti sono risaliti al giovane ladro riconosciuto anche dai suoi vari tatuaggi, in particolare di quelli sulle falangi delle sue mani. Tutta l'attività ha permesso così di identificare nel soggetto tratto in arresto come l'autore materiale della rapina.