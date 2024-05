Con la refurtiva indosso: ladro fermato dopo furto al ristorante

Con la refurtiva indosso. Un ladro fermato dai carabinieri dopo aver visitato un ristorante di Ostia Antica. 33 anni, romano, è stato poi arrestato.

Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ostia a intervenire all'alba di domenica mattina in viale dei Romagnoli. Ad allertare il 112 la vigilanza privata in servizio da remoto. Sul posto i militari dell'Arma hanno trovato il ladro poco distante dal ristorante appena visitato con generi alimentari e bottiglie per migliaia di euro.

Arrestato è stato messo a disposizione della magistratura. La refurtiva è stata riconsegnata al titolare del locale.