Ruba le borse al ristorante, turiste lo inseguono e lo fanno arrestare

Inseguito dalle turiste a cui aveva appena rubato le borse è stato poi arrestato dai carabinieri. Il furto con destrezza in piazza Metronia, dove i militari del nucleo radiomobile di hanno arrestato un cittadino cubano di 37 anni, visto uscire da un ristorante con due borse di proprietà di due turiste. Dopo essersene accorte le due donne hanno dato l’allarme al 112 ed è nato un inseguimento. Poco dopo è intervenuta un’autoradio dell'Arma che ha bloccato è arrestato il fuggitivo. Le due borse sono state recuperate e restituite.

Ladri a caccia di turisti da derubare

Furti ai turisti in visita alla Città Eterna che ledono l'immagine di Roma e nel mondo in relazione ai quali i carabinieri hanno predisposto dei mirati servizi. In tale contesto, in viale Piero Gobetti, tra Termini e San Lorenzo, i carabinieri della stazione di Roma Prenestina hanno arrestato un cittadino della Georgia, di 27 anni, gravemente indiziato di avere asportato il telefono cellulare dalle mani di una donna molisana in visita a Roma. Il telefono è stato recuperato e riconsegnato alla vittima mentre l’uomo è stato trattenuto in caserma.

Furti in un bar in via del Tritone

Altre 4 persone sono state arrestate dai carabinieri della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina perché gravemente indiziate di aver derubato la borsa ad una turista irlandese. Si tratta di un uomo di 47 anni e di tre donne di 26, 27 e 31 anni, tutti cubani, che i militari, hanno sorpreso all’esterno di un bar di via del Tritone, trovate in possesso di una borsa con denaro ed effetti personali della turista derubata.

In tutti i casi le vittime hanno presentato regolare denuncia querela. Tutti gli arresti sono stati convalidati.