Ruba abiti in un negozio ed il portafoglio ad un cliente del centro commerciale, arrestato

Ladro al negozio e borseggiatore al centro commerciale. Succede a Porta di Roma dove un cittadino algerino di 24 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vescovio.

L’uomo, dopo essersi introdotto all’interno di un negozio di abbigliamento in via Alberto Lionello, ha manomesso le placche antitaccheggio asportando 3 capi di abbigliamento. Notato dal personale di vigilanza, questi hanno contatto immediatamente le forze dell’ordine che, intervenute sul posto, hanno proceduto alla perquisizione del fermato. Indosso aveva anche un portafoglio appartenente ad un cliente del centro commerciale borseggiato poco prima.

Ladro di alcolici al supermercato del Quartiere Africano

Sempre con l'accusa di furto, ancora la polizia intervenuta via Migiurtina, presso un supermercato del Quartiere Africano, è stato arrestato per furto aggravato un cittadino del Bangladesh di 45 anni che, poco prima, aveva rubato 9 bottiglie di alcolici per un valore di 90 euro. Bloccato all’uscita del negozio dagli agenti delle Volanti, è stato accompagnato negli uffici del Commissariato Vescovio ed arrestato.