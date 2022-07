Paga le birre alla cassa del supermercato e nasconde tonno ed un pollo nello zaino

Si è presentato alla cassa per pagare tre birre ma nello zaino aveva nascosto altri alimenti che non aveva intenzione di saldare. Un ladro che era però già stato notato dagli addetti alla vigilanza del supermercato che lo hanno fermato prima che potesse allontanarsi con il maltolto. A tentare il furto un 48enne, poi arrestato dalla polizia.

I fatti sono accaduti lo scorso fine settimana al supermercato Pam di via Tiburtina, nella zona di Pietralata. A notare il cliente avvicinarsi agli scaffali dell'esercizio commerciale con fare sospetto una delle guardie giurate in servizio al supermarket. Un sospetto che ha trovato conferma quando l'uomo ha cominciato a nascondere nello zaino prima tre confezioni di tonno in scatola e poi un barattolo di cetrioli sottaceto. Una volta vicino al banco gastronomia ha finito la spesa prendendo un pollo arrosto già confezionato e nascondendo il tutto nello zaino che portava sulle spalle.

Poi, al fine di non destare sospetto, ha preso tre birre e si è presentato alla cassa per pagare gli alcolici. In attesa di vedere se avesse intenzione di pagare gli alimenti nascosti nello zaino, una volta pagate le birre, l'uomo è stato fermato dagli addetti alla vigilanza del Pam che, in attesa dell'arrivo della polizia, lo hanno accompagnato in uno stanzino del supermarket.

Una volta nella stanza l'uomo ha però impugnato una stampella e, dopo averla rotta, ha cominciato a ferirsi autolesionandosi al collo ed alle braccia. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti dei commissariati San Lorenzo e Sant'Ippolito di polizia. Identificato in un cittadino romeno di 48 anni, dopo essere stato medicato sul posto dal personale del 118 è stato arrestato per rapina impropria.