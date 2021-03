Ladro al Pigneto scippa una donna: inseguito dai cittadini inferociti, carabinieri lo salvano dal linciaggio

L'uomo è stato bloccato in via Luchino dal Verme

Inseguito dai cittadini inferociti è stato salvato dal linciaggio dai carabinieri. E' accaduto in zona Pigneto-Prenestino quando un uomo ha derubato una donna. Un furto con destrezza, avvenuto intorno alle 13:00 di sabato 6 marzo.

Vittima del ladro una 62enne che stava camminando su via Luchino dal Verme. Con uno stratagemma il malvivente è riuscito a distrarre la donna e le ha rubato il portafogli. Quando pensava di averla fatta franca, la signora si è resa conto di essere stata derubata ed ha provato a rincorrerlo chiedendo aiuto ai cittadini che si trovavano in quel momento nella strada del V Municipio.

Un grido d'aiuto che ha trovato la pronta risposta degli abitanti del Prenestino che, inferociti, si sono lanciati all'inseguimento dell'uomo. A salvarlo dal linciaggio i carabinieri della Stazione Roma Torpignattara già presenti sul luogo in seguito all'incremento dei controlli staordinari messi in atto dopo l'escalation di microcriminalità che nell'ultimo mese ha visto al centro delle cronache i quartieri del Pigneto, Malatesta, Prenestino e Torpignattara.

Bloccato dai carabinieri, i militari hanno recuperato il portafoglio rubato di cui il ladro si era liberato nel tentativo di scappare. Identificato in un 49enne romano, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato. La refurtiva è stata invece riconsegnata alla 62enne.