Il ladro fermato dal direttore dei magazzini Maury's

Non è passato inosservato al direttore dell'esercizio commerciale un ladro che, dopo aver rubato merce all'interno dei magazzini Maurys', ha provato ad uscire dall'esercizio commerciale senza passare per le casse dopo aver rotto le placche antitaccheggio da alcuni prodotti in esposizione sugli scaffali. Ad essere consegnato alla polizia un ladro di 30 anni, poi arrestato dagli agenti con l'accusa di furto.

L'intervento degli agenti del commissariato San Paolo intorno alle 15:00 di mercoledì 17 agosto in piazza della Radio, zona Marconi. Una volta sul posto i poliziotti hanno trovato il responsabile dell'esercizio commerciale che ha consegnato loro il ladro, un 30enne romeno, fermato con indosso refurtiva per circa 170 euro.