Sfonda vetrina di una piadineria. Fermato con il registratore di cassa sotto al braccio

Stava passeggiando tranquillamente di notte per le strade della Capitale con un registratore di cassa sotto al braccio. Una scena che alle 4:10 del mattino non è passata inosservata ad una pattuglia della polizia in servizio di controllo a San Giovanni. Da qui gli accertamenti al termine dei quali l'uomo è stato arrestato per furto con la cassa invece restituita al titolare del negozio poco prima danneggiato dal ladro.

A finire in manette è stato un uomo romano di 45 anni, fermato dagli agenti in piazza Re di Roma. Il registratore di cassa era infatti stato rubato poco prima dall'uomo in una piadineria della vicina via Appia Nuova. Sfondata la vetrina di GianGusto il malvivente è poi scappato direttamente con il denaro contenuto nella cassa.

Contattato il gestore dell'esercizio commerciale i poliziotti gli hanno riconsegnato il registratore ed i 416 euro che erano contenuti al suo interno. Arrestato il 45enne, dovrà rispondere di furto aggravato.