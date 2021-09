Tridente: ladro di pellicce in via del Tritone

Ladro di pellicce nell'area del Tridente, in pieno Centro Storico. A finire in manette un 67enne tunisino, bloccato dai carabinieri della Compagnia Roma Centro nel corso dei quotidiani servizi presso le vie dello shopping.

In particolare sono stati i militari della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina a bloccare il ladro, accusato di avere asportato una pelliccia da donna da un negozio in via del Tritone. La refurtiva, del valore di 1.500 euro circa, è stata rinvenuta nello zaino dell’uomo e recuperata dai Carabinieri che l’hanno subito riconsegnata all’esercizio commerciale.

Poco dopo, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato un 20enne cubano, senza fissa dimora e con precedenti, accusato di aver derubato una turista svizzera di 61 anni, in piazza Capranica, portandole via la borsa in un momento di distrazione.

Degli arrestati, il 67enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre il 20enne è stato trattenuto in caserma, entrambi in attesa del rito direttissimo.