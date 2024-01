Stazione Termini: in attesa del treno si addormenta e viene derubata

In attesa del treno si è assopita su una panchina all'interno della stazione ferroviaria. Un riposino che si stava rivelando amaro per una passeggera che si trovava a Termini, con la donna derubata da un ladro. I fatti sono accaduti la scorsa mattina. Il predone è stato poi arrestato dagli agenti della polizia ferroviaria per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico gli agenti della polfer, nel transitare nei pressi della banchina posta fra la biglietteria e un’attività commerciale all’interno dello scalo ferroviario dell'Esquilino, hanno notato un giovane che stava prendendo una borsa a una viaggiatrice intenta a dormire su di una panchina.

Gli agenti sono prontamente intervenuti bloccando l’uomo che aveva già messo in atto il suo tentativo di fuga. Messo a disposizione della magistratura l'arresto è stato convalidato.