Sorpreso a rubare all'Ovs si scaglia contro i dipendenti con calci e pugni

Calci e pugni ai dipendenti per guadagnarsi la fuga dopo essere stato sorpreso a rubare nel negozio. Un'aggressione che non è stata sufficiente a un ladro, poi arrestato dalla polizia. Il tentato furto all'Ovs della via Tuscolana, al Don Bosco.

Sono stati gli agenti dei commissariati Appio e San Giovanni ad arrestare un 49enne italiano per rapina. L’uomo all’interno del negozio di abbigliamento della via Tuscolana è stato sorpreso mentre stava asportando alcuni capi d’abbigliamento dal personale addetto alla sicurezza. Vistosi scoperto ha tentato la fuga aggredendo il personale con calci e pugni, ma è stato bloccato dai poliziotti che erano sopraggiunti sul posto, immediatamente inviati dalla sala operativa.

L’operatore di sicurezza ha riferito agli agenti che l’uomo aveva infilato dei capi di abbigliamento all’interno del suo zaino per poi oltrepassare le casse senza pagare e che a quel punto aveva aggredito il personale intervenuto.

A seguito di perquisizione sono stati rinvenuti nello zaino i capi di abbigliamento oltre a un coltellino e a due cacciaviti per i quali è stato anche denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi e oggetti atti a effrazione. L’arresto è stato convalidato.