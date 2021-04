Entra nel negozio a colpi di scalpello: preso il ladro di bomboniere

Ha forzato la serranda del negozio con uno scalpello. A mettere i bastoni fra le ruote del ladro un agente libero dal servizio che stava rientrando nella sua abitazione di Ostia. A finire in manette un 51enne.

Il tentato furto in via delle Azzorre, quando il poliziotto ha visto un ladro mentre tentava di forzare la porta interna di un negozio di bomboniere. Intimatogli di uscire dal negozio, l’uomo ha cercato di fuggire ma è stato prontamente fermato dal poliziotto che poi, tramite il 112, è stato raggiunto dagli uomini del X Distretto Lido di Roma.

La perquisizione ha permesso di trovare all’interno del suo marsupio 2 scalpelli mentre in mano aveva una busta di cartone con l’effige del negozio di bomboniere con all’interno 25 euro in monete e il cassetto della cassa. L’uomo, un 51enne romano, è stato arrestato per furto aggravato.