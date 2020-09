Casal Bertone: ladro 16enne sorpreso a scassinare la saracinesca di un negozio

Un giovane ladro di 16 anni sorpreso dai carabinieri mentre scassinava la saracinesca di un esercizio commerciale a Casal Bertone. Sono stati i militari del Nucleo Radiomobile di Roma, in transito in quel momento, a sorprendre il giovane predone, di origini slave, già noto alle forze dell’ordine, mentre forzava la saracinesca di negozio di abbigliamento ed hanno sequestrato gli arnesi usati dal malfattore per scassinare la serratura in via Galla Placidia.

L’arrestato è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ladri d'auto al Nuovo Salario

Sempre nella notte, a finire in manette, con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso, sono stati 3 romani di 47, 50 e 49 anni. I tre sono stati sorpresi dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al 112, mentre si introducevano all’interno di un’auto parcheggiata in via Peruzzi incrocio con via Ligorio.

I militari li hanno bloccati mentre i tre malfattori cercavano di darsi alla fuga a bordo di un’auto, risultata noleggiata dal 49enne. Sul posto i Carabinieri hanno accertato che i tre ladri avevano forzato la serratura dello sportello anteriore destro e il blocchetto di accensione.