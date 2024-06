Il ladro d'appartamenti che per sfuggire all'arresto si è nascosto nel portabagagli

Un ladro d'appartamenti per sfuggire all'arresto si è nascosto nel portabagagli di un'auto presa a noleggio. È quanto successo a Ladispoli dove, nei giorni scorsi, erano stati segnalati negli uffici del commissariato di polizia una serie di furti in abitazione, commessi tutti con il medesimo modus operandi. A quel punto sono scattate immediatamente le indagini.

L'uomo, un cittadino georgiano, era stato identificato dai poliziotti che si erano messi sulle sue tracce attraverso la visione dei sistemi di videosorveglianza del comune. In concomitanza delle date e degli orari compatibili con la commissione dei furti, c'era infatti un uomo che si spostava nella zona con una Lancia Ypsilon bianca intestata a una società di noleggio.

Così è stato predisposto uno specifico servizio per individuare l'auto in questione. Dopo alcune ore di ricerche la vettura è stata notata in un parcheggio di un supermercato e i poliziotti l'hanno tenuta sotto osservazione. Gli stessi investigatori si sono accorti di alcuni strani movimenti interni all'auto, anche se, apparentemente, sembrava vuota.

In realtà, nel bagagliaio si era nascosto il ladro degli appartamenti, il 32enne georgiano. L'uomo, una volta che si era accorto di essere osservato, ha tentato lo stratagemma. Una volta fermato, in auto sono stati rinvenuti degli oggetti provenienti da un recente furto in zona e una chiave di una porta blindata su cui sono tuttora in corso gli accertamenti.

Al termine degli atti di rito l'uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per i reati di furto in abitazione e ricettazione ed è stato accompagnato nel carcere di Civitavecchia a disposizione della Magistratura. La procura ha poi chiesto e ottenuto dal gip di Civitavecchia la convalida del fermo, con applicazione della custodia cautelare in carcere.